'Gepeste' olympische breakdancer Gunn nu nummer één van wereld, bond geeft uitleg

Ze hopte als een kangoeroe over het olympische podium, kreeg heel het internet over haar heen voor haar optreden in Parijs en moest in bescherming worden genomen door het Australisch Olympisch Comité, maar een maand na de Olympische Spelen is de Australische breakdancer Rachael Gunn wel de nummer één van de wereld.

Pure pesterij en intimidatie noemde de Australische chef de mission de vele reacties, memes en petitie voor excuses die online volgden op de breakdance-act van Gunn in Parijs. Gunn, bijnaam 'Raygun', verloor al haar rondes en eindigde met nul punten als laatste.

Dat Gunn nu toch de nummer één van de wereld is, komt doordat zij afgelopen jaar genoeg punten bij elkaar danste in een van de weinige door de World Dance Sport Federation (WDSF) georganiseerde wedstrijden, waar rankingpunten konden worden gescoord.

Bond geeft uitleg

De WDSF, die "transparant wil zijn" en daarom uitleg gaf bij het publiceren van de nieuwe wereldranglijst, telde wedstrijden die zijn gehouden tussen het einde van 2023 en de start van de Olympische Spelen niet mee in de ranking, zodat dansers zich zorgeloos konden voorbereiden op de Spelen.

Daardoor klom Gunn naar de eerste plek op de wereldranglijst na haar overwinning op het continentaal kampioenschap van Oceanië, waar ze veel rankingpunten pakte.

Bekijk hier een compilatie van de drie kwalificatierondes van Raygun op de Spelen: