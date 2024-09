Champagnemakers mogen 'champagne' als kleur niet verbieden

Champagne is sinds 1927 in Frankrijk geregistreerd als een beschermde naam. Sinds 1973 is dat ook zo in Europa. Hierdoor mogen alleen geregistreerde wijnboeren uit de gelijknamige regio in Noordoost-Frankrijk hun mousserende wijn deze naam meegeven. Het Champagne Comité staat erom bekend sinds jaar en dag wereldwijd fel op te te treden tegen misbruik van de naam.

Beige, camel, crème, café latte of karamel?

Maar champagne is ook een kleur, stelt de jurkenmaker. En naast de maat, verwacht een koper ook de kleur op het label van een kledingstuk.

De Franse belangenclub betoogde in het kort geding dat ook gekozen kan worden voor beige, ecru, camel, crème, zand, café latte of karamel. Omdat champagnewijnen gemaakt worden in verschillende tinten, van bijna wit tot zalmroze, zou de kleur champagne helemaal niet bestaan. Het is profiteren van het merk champagne, vinden de Fransen.