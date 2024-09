Franse justitie: drie aanslagen verijdeld tijdens de Spelen

De Franse justitie zegt dat er tijdens de Olympische Spelen in Parijs drie aanslagen zijn verijdeld.

Volgens de openbaar aanklager wilden onbekenden in Saint-Etienne een aanslag plegen op cafés rond het voetbalstadion. In Parijs zouden er plannen zijn geweest om aanslagen te plegen op Israëlische doelen. Daarbij zouden Israëlische sporters geen doelwit zijn, maar het zou gaan om 'vertegenwoordigers' van de Israëlische overheid. Tot slot waren er volgens justitie twee mannen in de omgeving van Bordeaux die ook een aanslag wilden plegen tijdens de Spelen.

"Alle verdachten zijn aangehouden en aangeklaagd. Het gaat om vijf personen, onder wie een minderjarige", zei Olivier Christen, de hoogste baas van de antiterreureenheid van de Franse justitie. Het is nog onbekend wanneer de vijf terecht zullen staan en wat de precieze aanklacht is.

Eerder meldde de Franse pers al dat een Tsjetsjeen was opgepakt die in Saint-Etienne wilde toeslaan. De man zou een moslimextremist zijn. Over de twee andere pogingen tot aanslagen zijn nu geen details bekend. Wel werd eerder al gemeld dat ten westen van Parijs een jongen was opgepakt "die aanslagen op joden wilde plegen tijdens de Olympische Spelen".

Intensieve samenwerking

Aanklager Christen zegt dat de Franse veiligheidsdiensten, politie en justitie zich maandenlang intensief hebben voorbereid op de Spelen. Daarbij werd ook samengewerkt met inlichtingendiensten in het buitenland.

Potentiële verdachten die iets zouden kunnen uitrichten tijdens de Spelen zijn daarbij in kaart gebracht. Met hen werd een gesprek gevoerd. Ook zijn er huiszoekingen gedaan. "In 2024 hebben we tot nu 936 huisbezoeken afgelegd. Ter vergelijking: in 2023 waren dat er 153", zegt de hoogste baas van de antiterreureenheid.

Christen noemt de aanpak succesvol. "Er was een optimale veiligheid. Dankzij ons werk is er tijdens de Spelen geen terreuraanslag gepleegd."

Onduidelijkheid over sabotageactie spoor

De sabotageacties aan het Franse spoor, de nacht voor de openingsceremonie, zijn door justitie niet aangemerkt als 'terreur'. Vooralsnog is er nog steeds niet duidelijk wie er toen op verschillende plekken in het land kabels doorknipten en zo het treinverkeer urenlang stil legden.