Schip ramt Willemsbrug in Rotterdam, containers in het water

In Rotterdam is vanochtend een containerschip tegen de Willemsbrug gevaren. Daardoor zijn meerdere containers in het water gevallen. Het is nog niet duidelijk wat de schade aan de brug of het schip is.

De botsing gebeurde rond 08:45 uur. Ooggetuigen zeggen tegen Rijnmond dat er een enorme knal te horen was. "Ik zie het schip gewoon doorvaren. Hij is niet eens gestopt. Het kan niet zijn dat hij het niet gemerkt heeft. Het was een enorm geluid, echt niet normaal. Een langdurig schurend geluid", zei een van hen.

Van het schip vielen vijf containers in het water. Die containers dreven in de richting van de Van Brienenoordbrug. "Het eerste schip dat erachter voer, moest echt een noodstop maken", gaat de ooggetuige verder. "De containers kwamen recht op 'm af." Het is niet duidelijk wat er in de containers zit.

Het schip is inmiddels aangemeerd, vertelt een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam aan de omroep. "Vier containers zijn veiliggesteld. Eén container is gezonken maar gelokaliseerd," zegt de woordvoerder. "De schipper wordt gehoord. Mogelijk heeft hij de hoogte van de brug verkeerd ingeschat. Er is schade aan de brug maar hoe erg die is, is nog niet bekend."