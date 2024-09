Taylor Swift spreekt op Instagram steun uit voor Kamala Harris

Popster Taylor Swift heeft haar steun uitgesproken voor de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris, na Harris' debat met Donald Trump afgelopen nacht. Op Instagram noemt ze Harris een "standvastige en getalenteerde leider". De steunbetuiging van Swift is waarschijnlijk de belangrijkste die Harris tot nu toe uit de culturele sector heeft gekregen.

Swift schrijft aan haar 280 miljoen volgers dat de VS "zoveel meer kan bereiken als het geleid wordt met kalmte in plaats van chaos". Ze roept haar fans, die ook wel 'Swifties' worden genoemd, niet expliciet op om ook op Harris te stemmen. "Ik heb mijn onderzoek gedaan en mijn keuze gemaakt. Jullie onderzoek is aan jullie en de keuze is aan jullie om te maken." In 2020 sprak Swift haar steun uit aan toenmalige presidentskandidaat Joe Biden.

De Democraten zoeken al langer naar de steun van Swift, zegt Amerikadeskundige Kenneth Manusama. "Ze is een enorm cultureel fenomeen geworden en heeft veel invloed op sommige gemeenschappen. Met de steun van Swift hebben Democraten er miljoenen volgers bij, bijvoorbeeld 18-jarigen die voor de eerste keer mogen stemmen."

'Kinderloze kattenvrouw'

Op de foto die Swift plaatst is ze samen met haar kat te zien. Ze ondertekende de post als "kinderloze kattenvrouw", een verwijzing naar JD Vance, de running mate van Trump, die in een interview sommige Democraten "een stel kinderloze kattenvrouwen" noemde.

Swift sprak ook haar waardering uit voor Tim Walz, de running mate van Harris. "Hij zet zich al tientallen jaren in voor lhbti-rechten, ivf en het recht van een vrouw om over haar eigen lichaam te beschikken."

Swift gaat ook in op een afbeelding die gegenereerd was met kunstmatige intelligentie, waaruit zou blijken dat Swift Trump steunt. Trump postte die afbeelding vorige maand. Swift zegt nu dat die afbeelding haar "angst voor AI en misinformatie heeft gevoed". "Mede daardoor heb ik besloten dat ik volledig transparant wil zijn over wat ik deze verkiezingen wil als stemgerechtigde. De beste manier om misinformatie te bestrijden, is met de waarheid."

Kleine marges

In de Verenigde Staten heeft Hollywood doorgaans invloed op de verkiezingen in de VS. In juli riep George Clooney Biden op om zich terug te trekken als presidentskandidaat. "Dat zou ook een rol hebben gehad bij Bidens beslissing, het was bijna de druppel die de emmer deed overlopen", zegt VS-deskundige Manusama.

Tijdens de tussentijdse verkiezingen riep Swift haar volgers op om zich te registeren. "Binnen 24 uur registreerden zich duizenden mensen, dat had echt een meetbaar effect."

Op sociale media wordt beweerd dat het nu voorbij is voor Trump, maar volgens Manusama is dat "enorm overdreven". Desondanks denkt hij wel dat de steunbetuiging "zeker bij deze presidentsverkiezingen, die om kleine marges draait", invloed kan hebben.

In een recente peiling van The New York Times en Siena College gaan Harris en Trump nek aan nek. Volgens de krant zijn er veel kiezers die nog geen duidelijk beeld hebben van waar Harris voor staat. De peiling was afgenomen voor het debat tussen de twee.