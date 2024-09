Belangrijke brug over de Elbe in Dresden ingestort

In de Duitse stad Dresden is een brug over de rivier de Elbe ingestort. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Het gaat om het deel van de brug voor fietsers, voetgangers en trams. Over een lengte van ongeveer 100 meter ligt een brugdeel in het water. Het deel waarover auto's rijden is niet ingestort.

De ingestorte Carolabrug verbindt het noordelijke stadsdeel met het centrum van Dresden. Door het instorten zijn ook leidingen van de stadsverwarming beschadigd geraakt. Uit twee leidingen stroomt warm water en een deel van Dresden zit daardoor zonder verwarming.

De brug begaf het tegen 03.00 uur vannacht. Waardoor dat kon gebeuren, is niet duidelijk.