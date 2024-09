Krokodillen en slangen spoelen weg uit dierentuin na dambreuk in Nigeria

Na een dambreuk zijn in het noordoosten van Nigeria overstromingen ontstaan waarbij krokodillen en slangen uit de lokale dierentuin zijn meegevoerd naar bewoonde gebieden. Dat heeft de directeur van de dierentuin laten weten.

De Alau-dam in de staat Borno stortte gisteren in, net als 30 jaar geleden, toen veel bewoners hun huizen moesten ontvluchten. Vanwege de vele regenval was de dam gisteren volledig gevuld, meldt de regering van de deelstaat. De dambreuk zorgde voor de ergste overstromingen in decennia.

Door de overstromingen staat 15 procent van de nabijgelegen hoofdstad van Borno, Maiduguri, onder water. Lokale autoriteiten gaven na de dambreuk een evacuatiebevel af voor bewoners in de buurt van de rivieroevers, aldus een lokale commissaris. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog onbekend.

Volgens VN-hulporganisatie OCHA zijn meer dan 239.000 mensen getroffen door de overstromingen, onder wie vluchtelingen uit eigen land die in opvangkampen wonen. De organisatie verwacht dat die cijfers nog kunnen veranderen zodra er meer informatie over het rampgebied beschikbaar komt.

Weggespoeld

In de Sanda Kyarimi Park Zoo midden in de stad is zo'n 80 procent van de dieren door de overstroming omgekomen, zegt dierentuindirecteur Ali Abatcha Don Best tegen persbureau Reuters. "Sommige dodelijke dieren zijn weggespoeld naar onze gemeenschappen, dieren zoals krokodillen en slangen."

Door de instorting van de dam verergert de humanitaire crisis in Borno. De staat had het afgelopen decennium te maken met veel geweld gepleegd door rebellen van terreurbeweging Boko Haram. Eerder dit jaar werden minstens 18 mensen gedood door zelfmoordterroristen bij een gecoördineerde aanval op een bruiloft, een begrafenis en een ziekenhuis in Borno.