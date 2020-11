NS zet minder treinen in • Noodtoestand in Utah

Behalve het voetbal op het hoogste niveau liggen alle teamsporten stil in Nederland. Op last van het kabinet dat met verscherpte maatregelen kwam om het coronavirus het hoofd te bieden. Maar internationaal blijkt nog altijd veel mogelijk.

Zo kwamen de Nederlandse hockeyploegen de afgelopen weken in actie in de Pro League en staan er voor de nationale basketbalteams binnenkort EK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Een deel van de mannenbasketbalselectie is daarom neergestreken in de Sporthallen Zuid in Amsterdam om samen te trainen. "En dat voelt wel lekker", zegt basketballer Worthy de Jong.

Nog zonder bondscoach, maar Oranje basketbalt weer: 'Dit is hun passie'