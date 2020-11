Experts voorzichtig positief over vaccin • 'Voorlopig geen regionale maatregelen'

Het gaat weer iets minder goed in de Nederlandse industrie. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat de gemiddelde dagproductie in september 6,8 procent lager lag dan in dezelfde maand vorig jaar. Nadat de verschillen de drie maanden ervoor steeds kleiner waren geworden, is het verschil daarmee in september weer toegenomen.

Onder meer voor de reparatie en installatie van machines was het een slechte maand. Daar was de productie ruim dertig procent minder dan vorig jaar. Er zijn ook lichtpunten: bedrijven in de chemie produceren al drie maanden op een rij meer dan vorig jaar.

Ook de vooruitzichten lijken alles bij elkaar wat slechter. Vijf maanden lang waren industriële ondernemers steeds iets minder negatief over de toekomst, maar in oktober waren ze toch weer wat somberder. De productie in de Nederlandse industrie is sinds het uitbreken van de coronacrisis flink gekelderd.