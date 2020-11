Brazilië legt proeven stil na "ernstig negatief effect" • Grapperhaus: we zijn er nog niet

De cijfers mogen dan de goede kant op gaan, over versoepelingen moeten we nog niet speculeren. Die boodschap gaf minister Grapperhaus vanavond na overleg met het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. "We zijn er nog niet. We moeten meer thuiswerken, en ervoor zorgen dat we de maatregelen naleven."

Grapperhaus zei nog niets te kunnen zeggen over de feestdagen, en of er dan meer mogelijk is, bijvoorbeeld qua groepsgrootte. "Maar het is duidelijk dat de decembermaand anders zal zijn dan voorgaande jaren. We moeten nog een stap zetten, de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is."

Door de verbeterende cijfers qua nieuwe coronabesmettingen en de bezetting in ziekenhuizen, zijn verscherpingen, ook regionaal, voorlopig niet aan de orde. Dat geldt ook voor het invoeren van een regionale avondklok, die het kabinet vorige week zei te overwegen.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zei dat de detailhandel de protocollen die zijn opgesteld door de branche beter moet naleven. "Het gaat op sommige plekken ontzettend goed, maar op veel plekken is het te druk." Bruls deed ook een oproep aan winkels om Black Friday-uitverkoopacties op te schorten. "Eigenlijk moet je dat niet willen."