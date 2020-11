Biden maakt coronateam bekend • Duitse Volksgezondheidminister blij met vaccin

De ziekenhuisbezetting is in de afgelopen 24 uur licht gestegen. Maar volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding is dat niet verontrustend. Hij ziet dat de tweede golf duidelijk omslaat.

Er liggen vandaag dus iets meer coronapatiënten in het ziekenhuis dan gisteren, maar Kuipers wordt daar niet zenuwachtig van. "De daling ging zo snel dat je dit kon verwachten. Het is dus ontzettend goed nieuws." In een kleine week is de ziekenhuisbezetting met 300 covid-patiënten afgenomen. Die afname is vooral goed nieuws voor non-covid-patiënten. "Het is nog iets te vroeg om de reguliere zorg te hervatten, maar het is wel een eerste aanzet."

Kuipers: duidelijke kentering in tweede golf