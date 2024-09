Dodental in Vietnam na orkaan Yagi loopt op, overstromingen in Hanoi

In Vietnam is het dodental als gevolg van orkaan Yagi opgelopen tot 141, meldt de regering. Die waarschuwt dat het waterpeil in de Rode Rivier, die vanuit China dwars door het land naar zee loopt, dusdanig snel stijgt dat het centrum van hoofdstad Hanoi dreigt te overstromen.

Sommige scholen in Hanoi hebben leerlingen gevraagd de rest van de week thuis te blijven vanwege zorgen over overstromingen. Daarnaast zijn duizenden inwoners van laaggelegen gebieden geëvacueerd, meldt persbureau Reuters op basis van overheidsbronnen.

Yagi, de krachtigste orkaan in de regio in 30 jaar, kwam zaterdag aan land met windsnelheden van zo'n 150 kilometer per uur. De zware regenval die daarmee gepaard ging, heeft dodelijke aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakt in Noord-Vietnam. Er worden nog zeker 59 mensen vermist, aldus de nationale rampendienst.

Fabrieken beschadigd

De overstromingen hebben ook veel schade toegebracht aan fabrieken in de provincie Haiphong. De regio timmert hard aan de weg als productielocatie voor grote namen als Apple. Apparatuur en machines zijn door al het water zwaar beschadigd geraakt.

Ook de bij toeristen populaire Ha Longbaai is getroffen. In de buurt van het Unesco-Werelderfgoed raakten tientallen boten verwoest of zwaar beschadigd door de harde wind en hoge golven.