Verkiezingsdebat tussen Harris en Trump begint met een handdruk

Het eerste en waarschijnlijk enige debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten is begonnen met een handdruk. Democraat Harris en Republikein Trump kwamen tegelijkertijd op en Harris stak het podium over om haar tegenstander persoonlijk te begroeten. De twee hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet.

Het was voor het eerst in acht jaar dat de kandidaten elkaar weer de hand schudden: in 2016 begroette Hillary Clinton Trump vanaf hun tweede verkiezingsdebat niet meer, Biden en Trump mochten elkaar in 2020 vanwege corona geen hand geven. Ook toen dat dit jaar wel weer mocht, maakten beide mannen bij hun debat hiertoe geen aanstalten.

In het debat van 90 minuten krijgen de kandidaten telkens 2 minuten om de vragen te beantwoorden. De microfoon van de tegenstander staat dan uit. Er is geen publiek aanwezig.

Harris opende het debat met een vraag over een belangrijk thema: de economie. Harris zei dat ze de middenklasse met een belastingverlaging tegemoet wil komen. Trump reageerde daarna dat hij met hogere importheffingen veel geld wil binnenhalen.