Demonstranten dringen Mexicaanse Senaat binnen en houden beladen stemming tegen

Honderden Mexicaanse demonstranten zijn tijdens een verhit debat over omstreden hervormingen van het rechterlijk systeem de Senaat in de hoofdstad binnengedrongen. Daarop besloot de voorzitter de vergadering te beëindigen, waardoor de stemming over het voorstel uitbleef.

De betogers willen dat de plannen, zoals het publiekelijk kiezen van rechters, van tafel gaan. "Het rechtssysteem zal niet omvallen", scandeerden de met Mexicaanse vlaggen wapperende demonstranten, onder wie gerechtelijk medewerkers en rechtenstudenten.

De demonstranten gingen het parlementsgebouw binnen na berichten dat de partij van president López Obrador genoeg stemmen zou hebben verzameld om het voorstel aangenomen te krijgen. Een derde benodigd oppositielid zou zijn overtuigd voor te stemmen en daarmee voor een meerderheid zorgen. Eerder deze week stemde de Kamer van Afgevaardigden, de Mexicaanse Tweede Kamer, al in.

Meer macht voor drugskartels

In Mexico zijn al weken protesten gaande tegen de voorgenomen hervorming van de scheidend president, die komende maand het stokje overdraagt aan partijgenoot Sheinbaum. Zo'n 1700 rechters hebben drie weken geleden voor onbepaalde tijd hun werk neergelegd, evenals duizenden rechtbankmedewerkers.