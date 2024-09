Openbaar vervoer komt langzaam weer op gang na landelijke staking

Het openbaar vervoer komt weer op gang na de landelijke staking vanochtend van personeel van de NS en streekvervoerbedrijven. Zij legden tussen 04.00 uur en 08.00 uur het werk neer. Treinen reden er alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol.

Het duurt nog even voordat alle treinen weer rijden zoals gepland, meldt een woordvoerder van de NS. "Dat gebeurt in stapjes. De eerste treinen gaan het komende uur weer rijden." Het bedrijf verwacht dat het volledige treinverkeer in de loop van de ochtend weer volgens dienstregeling rijdt. "Ons advies is om kort voor vertrek de reisplanner te bekijken", aldus de woordvoerder.

Rustig op stations en wegen

Op enkele reizigers na, waren de meeste mensen op de hoogte van de staking. Stations waren overal nagenoeg leeg. Ook Schiphol laat weten dat de ochtend "beheersbaar" is verlopen. De staking heeft niet geleid tot een drukkere ochtendspits. Op woensdag is het normaal gesproken ook relatief rustiger op de weg, zegt Rijkswaterstaat.

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag reden wel trams, bussen en metro's. Daar staakten werknemers van de stadsvervoerders gisterochtend al. De rest van het land kon niet rekenen op vervangend busvervoer van de NS. "Daarvoor gaat het om te veel reizigers en bussen."

In een gisteravond verstuurde mail schrijft de NS dat reizigers die "hinder ondervinden van de staking" gebruik kunnen maken van de geld-terug-regeling bij vertraging. Hoeveel de staking de NS naar verwachting zal kosten, meldt het bedrijf niet. "Vanzelfsprekend kost dit geld, maar hier doen we geen mededeling over."