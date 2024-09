In de vroege ochtend nauwelijks bussen en treinen vanwege staking om vroegpensioen

Wie vroeg op pad moet zal op de meeste plekken buiten bus en trein moeten rekenen. Het personeel van de NS en streekvervoerbedrijven legt tussen 04.00 en 08.00 uur het werk neer. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zullen trams, bussen en metro's wel rijden. Daar staakten werknemers van de stadsvervoerders gisterochtend al. Treinen rijden er alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol.

NS adviseert reizigers om geplande treinreizen uit te stellen of alternatief vervoer te regelen. Het bedrijf regelt geen vervangend busvervoer. "Daarvoor gaat het om te veel reizigers en bussen." Na 08.00 uur wordt het treinverkeer weer opgestart en in de loop van de ochtend verwacht de NS weer volgens de geplande dienstregeling te rijden. Dat kunnen reizigers in de reisplanner zien.

In een gisteravond verstuurde mail schrijft de NS dat reizigers die "hinder ondervinden van de staking" gebruik kunnen maken van de geld-terug-regeling bij vertraging. Hoeveel de staking de NS naar verwachting zal kosten, meldt het bedrijf niet. "Vanzelfsprekend kost dit geld, maar hier doen we geen mededeling over."

Vroegpensioen

Het personeel van NS en streekvervoerders als Arriva, Keolis en Qbuzz staken vandaag om een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken te behouden. De huidige vroegpensioenregeling voor mensen met zware beroepen loopt volgend jaar af. Daarin is geregeld dat deze werknemers drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. De vakbonden willen door te staken een nieuwe en betere regeling afdwingen.

Deze week zijn er op meerdere plekken in het land stakingen van leden van de vakbonden FNV en CNV en de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Zo heeft de politie aangekondigd deze dagen niet in te grijpen bij een meerdaagse mars van XR van Arnhem naar Den Haag. Komende zondag gaat Ajax-FC Utrecht niet door vanwege aangekondigde acties van de politiebonden.

Toch treinen naar Schiphol

Liefst hadden de vakbonden al het treinverkeer platgelegd, maar de rechter bepaalde gisteren dat er treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol moeten blijven rijden. De luchthaven had een kort geding aangespannen en voerde aan dat zonder treinen een verkeersinfarct op de weg zou kunnen ontstaan met onveilige situaties als gevolg. De rechter ging hierin mee.

Vakbond FNV stelde dat staken een grondrecht is en dat de impact van de stakingsactie kleiner wordt als er treinen naar Schiphol zouden moeten rijden. Maar de rechter zegt dat de vakbond niet afdoende heeft aangetoond dat een kleine beperking van de staking "afbreuk doet aan de effectiviteit van de acties". Er zullen vier treinen per uur rijden, in plaats van de gebruikelijke 26.