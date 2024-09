Nog altijd zonder Messi verliest wereldkampioen Argentinië, Brazilië ook onderuit

Argentinië is dinsdagavond voor de tweede keer onderuit gegaan in het WK-kwalificatietoernooi voor het WK van 2026. In Colombia verloor de ploeg, zonder de geblesseerde Lionel Messi, met 2-1. De nederlaag, die volgt op twaalf zeges op rij, heeft weinig gevolgen.

De regerend wereldkampioen leed vorig jaar november zijn laatste nederlaag, toen Uruguay te sterk bleek. Na die tijd werd elke wedstrijd weer gewonnen, zo werd eerder deze week Chili met 3-0 aan de kant gezet.

De wedstrijd tegen Colombia was een herhaling van de finale van de Copa America (1-0 winst), waarin Messi twee maanden geleden een enkelblessure opliep die hem nog altijd aan de kant houdt.

Dinsdagavond keek de Argentijnse ploeg al binnen een half uur tegen een achterstand aan. Yerson Mosquera kopte een voorzet van James Rodriguez tegen de touwen.

Argentinië kwam wel op gelijke hoogte toen diezelfde Rodriguez met een verkeerde terugspeelbal de 1-1 inleidde. Hij speelde zo de Argentijn Nicolás González in zijn voeten, die uiterst koel bleef en doelman Camilo Vargas verschalkte.