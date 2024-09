Kunstsector vreest kaalslag: 'Alle cultuurinkomsten geraakt door kabinetsplannen'

Als de kabinetsmaatregelen die effect hebben op cultuur doorgaan, komen alle inkomstenbronnen van de sector onder druk te staan en ontstaat een negatief domino-effect. Dat komt naar voren uit een onderzoek in opdracht van private financiers, gemeenten en de kunst- en cultuursector, waaronder het Cultuurfonds en Kunsten '92.

Het kabinet wil dat de cultuursector de eigen broek ophoudt en minder afhankelijk wordt van overheidssubsidies. In het coalitieakkoord was er geen paragraaf gewijd aan cultuur, maar in de financiële plannen staan wel maatregelen die een negatief effect hebben op de sector.

De sector zal daardoor jaarlijks zo'n 200 tot 350 miljoen euro mislopen, stelt het onderzoek, terwijl er toch al "geen vet op de botten zit". De cultuursector is niet de enige die zich uitspreekt tegen de kabinetsplannen. Ook de sportwereld en vakantieverhuurders zijn bezorgd over wat met name de btw-verhoging met hun inkomsten gaat doen.

Minder inkomsten vanuit publiek

Het onderzoek laat volgens de cultuursector zien dat de kabinetsmaatregelen niet alleen leiden tot minder geld uit subsidies, maar ook tot minder inkomsten uit kaartverkoop (door de btw-verhoging) en minder subsidie vanuit loterijen (vanwege de verhoogde kansspelbelasting) en vanuit gemeenten (vanwege begrotingstekorten daar).

In het onderzoek werd ook gekeken naar het effect van het verlagen van de giftenaftrek, maar dat is inmiddels deels achterhaald. De mogelijkheid om als particulier (deels) belastingvrij aan de cultuursector te schenken zou worden ingeperkt. Dat gebeurt nog steeds, maar minder ingrijpend dan eerst het plan was.

Ongeveer de helft van het geld binnen de cultuursector (exclusief filmsector, archieven en bibliotheken) komt van het Rijk en gemeenten in de vorm van subsidies. Tegelijk maakt niet elke culturele instelling, kunstenaar of gezelschap gebruik van subsidies.