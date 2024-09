Brobbey vindt 'examen' bij Oranje geslaagd: 'Ik was best wel zenuwachtig'

De spits zelf was ook tevreden, al verscheen er geen lachje op zijn gezicht. Maar zijn analyse was kort maar duidelijk. "Het ging vandaag wel goed."

Brobbey wist al even dat hij tegen Duitsland mocht beginnen, omdat Zirkzee de kans kreeg tegen Bosnië. "Dat was wel fijn", zei de 22-jarige Ajacied. "Ik had zin om tegen Duitsland te spelen. Dat is toch een ander niveau dan Bosnië."

Beide spitsen kregen dus één wedstrijd de kans om zich te laten zien aan de bondscoach, die na de transfer van Memphis Depay naar Brazilië mogelijk met een vacature voorin zit. En allebei deden ze dat uitstekend.

Analisten noemden de wedstrijd van vanavond vooraf een examen voor Brobbey. "Daarvoor ben ik wel geslaagd, ja. Al voelde het niet als een examen."

'Niet ontevreden'

Wel was Brobbey nerveus, zoals een scholier dat ook is voor een examen. "Ja, ik was best wel zenuwachtig om een doelpunt te maken. Ik wilde graag scoren." "Dat lukte niet, maar ik heb wel een mooie assist kunnen geven op Dumfries, dus ik ben niet ontevreden."

Dat was zijn trainer ook niet. "Brian was heel erg sterk vanavond. Hij deed het geweldig. Zijn directe tegenstander, Jonathan Tah, werd al in de rust gewisseld en kreeg vrij laat geel, pas na vijf overtredingen op Brobbey. Ook de tweede goal komt bij hem vandaan, dan ben ik toch super tevreden over Brobbey vanavond."