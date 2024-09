Ook met spits Brobbey kan Oranje swingen: 2-2 tegen Duitsland

De Ligt leverde in de 38ste minuut de bal in bij Jamal Musiala. Jerdy Schouten kon de fout niet herstellen, waarna Verbruggen nog redde op een inzet van Florian Wirtz, maar de rebound was voor Deniz Undav (1-1), de vervanger van de geblesseerde Niclas Füllkrug.

Blessure Aké

Het was in meerdere opzichten een vervelend slot van de eerste helft. Nathan Aké raakte in een onschuldig duel geblesseerd en werd met van pijn vertrokken gezicht per brancard afgevoerd. Jurriën Timber kwam voor de linksback van Manchester City in de ploeg.

Tot overmaat van ramp kwam Duitsland in blessuretijd op voorsprong. Na een lange bal van achteruit dook David Raum op in het strafschopgebied en via Undav kwam de bal bij Joshua Kimmich, die de 1-2 kon binnentikken.

Flitsende start met invallers na rust

Zo ging Nederland na meerdere dompers op rij rusten met een achterstand. Met debutant Jan Paul van Hecke voor De Ligt en Quinten Timber voor Schouten gaf Oranje blijk van veerkracht met een flitsende start van de tweede helft en een snelle gelijkmaker.