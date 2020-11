Wekdienst 9/11: medailles voor honderden zorgmedewerkers • Uitspraak afsteekverbod

Het weer: vanuit het zuiden klaart het op steeds meer plaatsen op. Alleen in het oosten en noorden is in eerste instantie meer bewolking aanwezig en valt lokaal een bui. Bij een zwakke zuidoostenwind wordt het vanmiddag 12 tot 17 graden.

Goedemorgen! De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in het kortgeding over het afsteekverbod dat is aangespannen door een groep vuurwerkverkopers uit de stad en honderden zorgmedewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen krijgen vanwege hun werk een onderscheiding.

De Spaanse politie heeft een Nederlandse drugshandelaar opgepakt die werkte voor het Colombiaanse Calikartel. Volgens de Spaanse politie is de Nederlander van Colombiaanse afkomst en vertegenwoordigde hij het beruchte kartel in Europa.

En dan nog even dit:

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is gisteravond een zwarte neushoorn geboren. De bevalling was live te volgen via webcams. Het geslacht van het jong is nog niet bekend. De bevalling kwam op een bijzondere dag, de vader van het kalfje was dezelfde dag jarig.

Het is pas de derde keer dat er in een Nederlandse dierentuin een zwart neushoorntje geboren wordt. De babyneushoorn is nog niet in levende lijve te zien, want de dierentuinen zijn gesloten vanwege corona.

Maar wel hebben we deze beelden van het jonge neushoorntje: