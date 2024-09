Duits migratieoverleg mislukt, plannen gaan voor CDU niet ver genoeg

De Duitse regering en oppositiepartij CDU/CSU zijn het niet eens geworden over aanscherping van het migratiebeleid. De oppositie stapte aan het eind van de middag uit het migratieoverleg in Berlijn, omdat de voorstellen die op tafel lagen volgens hen niet leiden tot meer afwijzingen van migranten aan de grens.

"De poging om een gemeenschappelijk pad te vinden is mislukt", zei CDU-leider Friedrich Merz. De beoogde maatregelen aan de Duitse grens zijn volgens de christendemocraten wel een verbetering, maar gaan niet ver genoeg. De partij gooit de deur niet helemaal dicht. Ze sluit niet uit dat ze bepaalde wetsvoorstellen steunt in het parlement.

Versneld teruggestuurd

Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser kondigde gisteren paspoortcontroles bij de nationale grenzen aan. Vandaag zou ze hebben voorgesteld om migranten aan de Duitse grens af te wijzen als zij al door andere EU-lidstaten gereisd zijn en daar asiel hebben aangevraagd. De politie moet op zulke eerdere asielaanvragen controleren.

Afgewezen migranten worden, als het aan de minister ligt, in de buurt van de grens ondergebracht en snel teruggestuurd naar het land waar ze al asiel hadden aangevraagd.

Volgens CDU/CSU kunnen andere EU-lidstaten in dat geval stoppen met het registreren van asielzoekers, zodat een migrant formeel pas in Duitsland de eerste asielaanvraag doet en daar de asielprocedure mag doorlopen. In dat scenario lost het plan van de minister dus niets op, stellen de christendemocraten.