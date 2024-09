In debat tussen Harris en Trump heeft vooral Harris veel te bewijzen

Het is het eerste, en misschien wel enige tv-debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten. En als Kamala Harris en Donald Trump vannacht om 03.00 uur Nederlandse tijd (21.00 uur lokale tijd) het podium van het National Constitution Center in Philadelphia betreden, zullen de meeste ogen gericht zijn op de Democratische kandidaat Harris.

Uit een peiling van The New York Times/Siena College blijkt dat 28 procent van de kiezers aangeeft eerst meer over haar te willen weten, voor ze op haar stemmen. Want ook al kennen mensen haar als vicepresident, veel Amerikanen weten niet waar ze voor staat. Aan Harris de opdracht daar in dit debat verandering in te brengen.

De afgesproken regels zijn weer streng. Zo is er geen publiek welkom in de studio van tv-zender ABC, die het debat dit keer organiseert. Ook ruggespraak is niet toegestaan. Als een kandidaat niet aan het woord is, wordt zijn of haar microfoon uitgezet. Daardoor kunnen de twee elkaar niet interrumperen en alleen de debatleiders mogen vragen stellen.

Verder zal Harris voor de kijkers rechts staan en heeft de Republikeinse kandidaat Trump er, na het winnen van de toss, voor gekozen als laatste een slotverklaring te geven.

Veel op het spel

Voor beide kandidaten staat er veel op het spel. Daarvan is iedereen zich terdege bewust sinds het voor de inmiddels voormalige Democratische kandidaat Biden dramatisch verlopen eerste debat.

Een voordeel voor Trump is dat hij zich minder hoeft te profileren dan Harris. Uit eerdergenoemd onderzoek van The New York Times/Siena blijkt dat maar 9 procent van de Amerikanen de behoefte heeft meer over hem te weten te komen. Gek is dat niet. Het is tenslotte al de derde keer dat hij meedoet aan de presidentsverkiezingen. Bij Trump zal er daarom vooral op gelet worden of hij zich weet te beheersen.

De druk tijdens dit debat ligt dus vooral op Harris, die het voor het eerst opneemt tegen de altijd onvoorspelbare Trump. De twee hebben elkaar zelfs nog nooit eerder ontmoet.

Verlangen naar verandering

Sinds Harris kandidaat is voor de Democratische partij heeft ze ook pas één interview gegeven. De kiezers kregen in dat gesprek een inkijkje in haar beweegredenen om voor het presidentschap te gaan. Maar dat was maar kort en tijdens de rest van haar optredens las ze haar speeches voor van een autocue.

Ze zal zich presenteren als de kandidaat die zich wil richten op de toekomst in plaats van iemand die teruggrijpt op het verleden, zoals Trump doet met zijn leus Make America Great Again. Potentiële kiezers willen vooral ook weten op welke onderwerpen ze zich onderscheidt van Biden. Want de Amerikanen verlangen, na vier jaar met torenhoge inflatie, naar verandering. Kan zij die bieden?