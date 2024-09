Van de Zandschulp zet Nederland op voorsprong in Davis Cup-duel met België

Botic van de Zandschulp heeft de eerste wedstrijd in de Davis Cup-ontmoeting van Nederland met België gewonnen van Raphael Collignon: 7-5, 7-6 (6).

De Nederlandse tennissers spelen in de groepsfase van de Davis Cup in Bologna ook nog tegen Brazilië en gastland Italië. De twee beste teams van de groep plaatsen zich voor de Davis Cup Finals van 19 tot en met 24 november in Málaga.

Terug van achterstand

Begin augustus verloor Van de Zandschulp nog van Collignon en ook in deze partij kwam de nummer 194 van de wereldranglijst goed voor de dag. In de eerste set leverde Van de Zandschulp op 4-4 een slechte servicegame af en de 22-jarige Belg kwam een break voor.