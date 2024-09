Nederland geklopt door België in Davis Cup; nipte nederlaag in dubbelspel

De Nederlandse tennissers spelen in de groepsfase van de Davis Cup in Bologna ook nog tegen Brazilië (donderdag) en gastland Italië (zondag). De twee beste teams van de groep plaatsen zich voor de Davis Cup Finals van 19 tot en met 24 november in Málaga.

Dubbelspel

Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste dubbelpartij in de Davis Cup. Met zijn gelegenheidspartner pakte hij direct een break voorsprong. Dubbelspecialisten Vliegen (31) en Gille (33) braken meteen terug, maar even later sloegen de Nederlanders opnieuw toe. De eerste set ging met 6-4 naar Nederland.

In de tweede set waren de breekkansen voor Koolhof en Van de Zandschulp, maar de Nederlanders lieten hun tegenstanders steeds ontsnappen. In de spannende tiebreak viel het kwartje de kant van de Belgen op.

Vliegen en Gille maakten het in de derde set af, na een partij van ruim drie uur. Na een vroege break gaven ze de voorsprong niet meer weg.