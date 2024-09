Griekspoor verliest in Davis Cup; Nederland en België op gelijke hoogte

Het is voor het eerst sinds 1998 dat beide landen elkaar treffen in de Davis Cup. De Nederlandse tennissers spelen in de groepsfase van de Davis Cup in Bologna ook nog tegen Brazilië (donderdag) en gastland Italië (zondag). De twee beste teams van de groep plaatsen zich voor de Davis Cup Finals van 19 tot en met 24 november in Málaga.

Weinig kansen voor Griekspoor

Griekspoor begon zwak aan de wedstrijd. In de eerste twee games maakte hij geen enkel punt. De 28-jarige Nederlander liet te veel fouten zien, vooral met zijn backhand, terwijl Bergs slechts twee onnodige fouten liet noteren in de eerste set.

Ook in de tweede set gaf de 25-jarige Belg zijn tegenstander weinig kansen. Bergs serveerde sterk, trok de helft van zijn servicebeurten op love naar zicht toe, maar kon zijn overwicht niet omzetten in breaks.

In de tiebreak was Bergs het echter helemaal kwijt. Griekspoor won met 7-2 en had weer hoop.

De Nederlander kreeg in de derde set zijn eerste breekkans van de wedstrijd, benutte die niet en kreeg daarna zelf een break om zijn oren. Vervolgens stoomde de Belg door naar de winst.

Winst Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp won wel. Hij verloor begin augustus nog van Collignon en ook in deze partij kwam de Belg, de nummer 194 van de wereldranglijst, goed voor de dag. In de eerste set leverde Van de Zandschulp op 4-4 een slechte servicegame af en Collignon kwam een break voor.