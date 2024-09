Bewoners Drontense wijk geschrokken na dodelijke schietpartij: 'Impact is enorm'

De dodelijke schietpartij in Dronten gistermiddag houdt de buurtbewoners flink bezig. De schietpartij vond midden in een woonwijk plaats en veel mensen hebben de schietpartij gezien, meldt Omroep Flevoland.

De omroep sprak met meerdere bewoners die slecht hebben geslapen of vandaag vrijgenomen hebben van werk. Ook kinderen hebben de schietpartij gezien, zeggen buurtbewoners.

Op de basisschool in de wijk is vanmorgen in de klas gesproken over het incident, zegt directeur Bianca Mahabier. "Sommige kinderen wonen in de straat en in de straat erachter", zegt zij. "Ze schrikken, want het is heftig voor een dorp als Dronten." De directeur zegt overigens niet te weten of kinderen de schietpartij hebben gezien.

Burgemeester Jean Paul Gebben zegt met verbijstering en afschuw te hebben kennisgenomen van het schietincident. "De impact van zo'n gebeurtenis is enorm", zegt hij.

De burgemeester betuigt zijn medeleven aan de slachtoffers, hun familie en omstanders. De gemeente houdt morgenavond een inloopbijeenkomst waar inwoners met elkaar in gesprek kunnen.

Tweede verdachte aangehouden

De schietpartij was gistermiddag op de Blaasbalg in Dronten-West. Een 39-jarige vrouw en een 32-jarige man raakten zwaargewond, het derde slachtoffer, een 30-jarige man, overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een 48-jarige man is kort na het incident aangehouden.

De politie meldt dat een tweede verdachte is aangehouden. Het gaat om een 45-jarige vrouw uit Dronten die wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident.