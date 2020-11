Utrecht neemt tijd voor zoektocht nieuwe trainer: 'Die luxe hebben we'

Technisch directeur Zuidam: 'Het verraste me, maar het is voetbal' - NOS

Onverwachts kwam het. Het telefoontje van Racing Genk naar FC Utrechts technisch directeur Jordy Zuidam. "Ze hadden concrete interesse in John van den Brom, ik heb hem direct gebeld en toen is het snel gegaan."

En snel ging het zeker. Zuidam had vorige week woensdagavond voor het eerst contact met de Belgische club en twee dagen later was de overgang van Van den Brom al rond. "Het verraste me wel. We zitten middenin een seizoen en we hebben heel bewust met elkaar een contract getekend. Maar het is voetbal en voor trainers is er nou eenmaal geen transferwindow."

Afkoopsom

Echt pissig over het vertrek van Van den Brom is Zuidam niet. "Hij heeft uitgelegd waarom hij voor deze kans wilde gaan en dan is het voor ons snel schakelen en inspelen op de situatie."

De technisch directeur heeft dan ook niet geprobeerd om de trainer aan zijn driejarige verbintenis te houden. Officieel had Van den Brom nog anderhalf jaar te gaan in Utrecht. "We hebben een compensatie ontvangen waarmee we tevreden zijn", zegt Zuidam.