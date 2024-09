Tweede Kamer blijft bij verbod op particuliere beleggingen in de zorg

De Tweede Kamer wil af van 'private equity' in de zorg. Tegen de zin van minister Agema van Volksgezondheid heeft de Kamer een motie van de SP aangenomen, waarin het kabinet wordt gevraagd een verbod in te stellen op het steken van geld door particuliere investeerders in de zorg.

In de motie staat dat puur op winst gerichte investeerders een groot risico vormen voor de zorg en dat de Kamer al meerdere keren oproepen heeft gedaan om private equity in de zorg een halt toe te roepen.

De SP-motie werd niet alleen gesteund door de oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, CDA, Denk, Partij voor de Dieren en ChristenUnie, maar ook regeringspartij PVV stemde ervoor. Die partij ging dus in tegen zijn eigen minister.

Kind niet met badwater weggooien

Agema toonde zich als Kamerlid ook altijd kritisch over private equity in de zorg. Maar vorige maand schreef ze als minister aan de Kamer dat een verbod tot gevolg kan hebben dat de betalen van onderdelen van de zorg moeilijker wordt en dat het daarmee de toegankelijkheid van zorg kan beperken.

Vorige week zei Agema in de Kamer dat ze de 'graaiers' in de zorg wil aanpakken, maar dat ze het zonde zou vinden om "het kind met het badwater weg te gooien" en dat ze daarom de motie ontraadde.

Hard nodig

Als voorbeeld noemde ze private investeerders die bijvoorbeeld de backoffice van huisartspraktijken op orde brengen en daarmee de administratietijd verminderen. Volgens haar zijn dat soort investeerders hard nodig.

De Kamer heeft ook twee moties aan van GroenLinks-PvdA aangenomen over verdere beperking van winsten in de zorg. Tegen die uitspraken van de Kamer verzette Agema zich niet.