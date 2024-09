Voetbal blijft drukmiddel voor politie: 'Mogelijk ook in Champions League'

Het competitieschema van de eredivisie begint flink in de war te raken door politieacties. "Als dit week in week uit zo doorgaat, dan komt het uitspelen van de competitie in gevaar", laat een woordvoerder van de KNVB weten na de afgelasting van Ajax-FC Utrecht voor komende zondag.

De politiebonden die strijden voor een betere vroegpensioenregeling hebben aangekondigd dat ze onverminderd doorgaan met actievoeren. Alle wedstrijden in het Nederlandse voetbal blijven een mogelijk actiedoelwit, aldus een woordvoerder van Landelijk Actiecentrum Politieacties.

"We sluiten geen enkele voetbalwedstrijd uit. Niet alleen in de eredivisie, maar ook in de eerste divisie, het interlandvoetbal en de Champions League. We pikken wedstrijden uit die relevant zijn, waar politie-inzet wordt gevraagd. Maar het stoppen van een wedstrijd is niet ons doel. Als de minister vandaag nog de telefoon oppakt om onze onderhandelaars te bellen met een goed voorstel, dan zijn de acties morgen van de baan."

De bestuurlijke driehoek van Amsterdam (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) besloot maandag om Ajax-FC Utrecht af te gelasten. Eerder werd ook al de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord afgelast. Ajax heeft pas twee eredivisieduels afgewerkt en koploper PSV na komend weekend vijf.