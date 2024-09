Tijdens staking moeten treinen tussen Amsterdam en Schiphol rijden

Treinen van Amsterdam Centraal naar Schiphol en de andere kant op moeten ondanks de vakbondsstaking van morgenochtend blijven rijden. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat Schiphol had aangespannen.

Morgen staken medewerkers van de NS en het streekvervoer. Tussen 04.00 uur en 08.00 uur zouden er helemaal geen treinen rijden, maar dat was tegen het zere been van Schiphol. Volgens de luchthaven zou daardoor op de weg een verkeersinfarct kunnen ontstaan en dreigden er onveilige situaties.

De rechter ging hierin mee. Dat betekent dat er morgen tijdens de staking een minimale dienstregeling is tussen de luchthaven en Amsterdam Centraal. Dan rijden er vier treinen per uur van en naar de luchthaven.

Schiphol kreeg al eerder gelijk

Het is de tweede keer dat de vakbonden bot vangen bij de rechter over een actie waarbij Schiphol wordt getroffen: in 2019 moesten de bonden ook een "noodpendel" laten rijden tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Destijds reed ook vier keer per uur een trein tussen de stations Amsterdam Centraal en Hoofddorp, met stops op ieder tussengelegen station.

Deze week zijn er op meerdere plekken in het land stakingen van leden van de vakbonden FNV en CNV en de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Ze willen een betere en permanente vroegpensioenregeling voor mensen met zware beroepen.