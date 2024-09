Bewoners veertien woningen Rotterdam voorlopig niet naar huis na brand

De bewoners van veertien Rotterdamse woningen kunnen voorlopig nog niet naar huis door een grote brand die vannacht heeft gewoed. De brand ontstond na een explosie op de bovenste verdieping van een pand in de wijk het Nieuwe Westen.

De politie is een onderzoek gestart. Vermoed wordt dat de explosie opzettelijk is veroorzaakt en er wordt gezocht naar een donker geklede man die naar de Beukelsweg rende. De politie vraagt mensen zich te melden als ze informatie hebben.

Hoe lang de bewoners niet naar huis kunnen is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat ze samen met de bewoners kijken of er onderdak voor ze geregeld moet worden. De schade verschilt per woning.

Droneteam

De brand brak omstreeks 04.30 uur uit en was om 10.45 uur onder controle. Hulpdiensten waren in groten getale uitgerukt. Ook was er een droneteam ingeschakeld om met een een warmtebeeldcamera te kijken waar de heetste plekken zaten.

Drie mensen die op een balkon stonden, zijn naar beneden gehaald, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Drie andere personen uit omliggende panden zijn nagekeken in een ambulance. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.