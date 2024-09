Tientallen doden en vermisten na Israëlische aanval in 'humanitaire zone'

Het Israëlische leger zegt dat de aanval gericht was op een commandocentrum van Hamas. Volgens het leger, dat zich baseert op inlichtingen, waren er drie belangrijke militanten die betrokken zouden zijn geweest bij de terreuraanval van 7 oktober. Hamas ontkent dat er militanten in het gebied aanwezig waren.

Over de claims geven de partijen verder geen informatie, waardoor het moeilijk is om dat te controleren. Wel is bekend dat het Israëlische leger een richtlijn heeft die bepaalt hoeveel burgerdoden acceptabel zijn. Voor elk Hamas-lid zouden enkele tientallen burgers gedood mogen worden, bij een commandant meer dan honderd. Dat aantal ligt veel hoger dan bij voorgaande oorlogen in Gaza, zeggen deskundigen.

Tegelijkertijd is bekend dat Hamas ook actief is in gebieden waar burgers wonen, al is het alleen maar omdat het gebied zeer dichtbevolkt is. Israël beroept zich er bij aanvallen met burgerdoden geregeld op dat Hamas zich ophoudt tussen de burgerbevolking.