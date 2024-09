Lichtgewonde na steekpartij op school Apeldoorn

Bij een steekincident op het ROC Aventus in Apeldoorn is een jongeman lichtgewond geraakt, meldt de politie. Een jonge vrouw sloeg op de vlucht, maar is inmiddels aangehouden, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of de verdachte en het slachtoffer leerlingen van de school zijn.

De leeftijden van de man en vrouw zijn niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het steekincident.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht.