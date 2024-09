NVWA: 'Doe geen hete vloeistof in Pokal-glazen van Ikea'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt om geen hete vloeistof te gieten in glazen van de zogenoemde Pokal-serie van winkelketen Ikea. Die glazen, met een inhoud van 27, 35 en 65 centiliter, kunnen uit elkaar spatten bij grote temperatuurverschillen.

De voedsel- en warenautoriteit meldt dat de waarschuwing over de glazen verder gaat dan die Ikea zelf op 31 juli heeft gepubliceerd. Ikea raadde toen aan om de glazen neer te zetten in plaats van ze in de hand te houden wanneer er een hete drank ingeschonken wordt, voor het geval er een barst in zou zitten.

"Daarmee is het veiligheidsrisico echter niet voldoende weggenomen; het risico op verwondingen blijft bestaan wanneer het glas met hete vloeistof uit elkaar spat", schrijft de NVWA vandaag.

De warenautoriteit zegt dat bij normaal gebruik van de glazen er beschadigingen kunnen ontstaan in het glas. Die beschadigingen zijn niet altijd met het blote oog te zien en maken deze glazen extra gevoelig voor een "thermische schok", wanneer een voorwerp plotseling in temperatuur stijgt of daalt.

Veel reviews

Dit jaar hebben meerdere consumenten meldingen gemaakt bij de NVWA over uit elkaar spattende Pokal-glazen. Bij gegevens die zijn opgevraagd bij de Zweedse meubelketen blijkt dat enkele honderden mensen hebben gemeld dat Pokal-glazen waren gesprongen. Meerdere mensen hebben hierbij brandwonden opgelopen.

Daarnaast verwijst de NVWA naar "een groot aantal reviews" op de site van Ikea "waarin consumenten meldden dat deze glazen waren 'ontploft'."