Nederlandse grensgemeenten: 'Duitse grenscontroles zijn paniekreactie'

De paspoortcontroles die Duitsland aan de grens gaat invoeren, voelen als een paniekreactie. Dat zegt burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk, tevens de voorzitter van Euregio, een samenwerkingsverband van 24 Nederlandse en 104 Duitse gemeenten in het grensgebied van Drenthe tot de Achterhoek.

De regio kreeg tijdens het EK voetbal afgelopen zomer ook al te maken met extra grenscontroles, legt Bengevoord uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Daardoor zijn we het al een beetje gewend, maar het is jammer dat het nu opnieuw wordt ingevoerd. Je wilt toch dat mensen vrij de grens over kunnen steken."

Bengevoord heeft de vertragingen van afgelopen zomer nog vers in het geheugen. "Bij sommige grensovergangen liepen wachttijden op tot een half uur. Ik kan me voorstellen dat als je in de transportsector werkt, dat niemand iedere keer een half uur wil stilstaan." De transportsector uitte gisteren al zorgen over de plannen.

Heel vervelend

De burgemeester van Winterswijk snapt dat Duitsland maatregelen wil nemen na verschillende steekpartijen, waaronder een terreurdaad in Solingen. Toch vindt hij de plotselinge invoering vreemd. "Dit voelt als een paniekreactie."

Duitsland wil een half jaar extra grenscontroles doen. "Als je een keer per jaar de grens over gaat, is het te overkomen. Maar er zijn ook mensen die vier of vijf keer per dag de grens over moeten voor bijvoorbeeld werk of boodschappen. Als je dan iedere keer moet wachten, is dat heel vervelend voor de bewoners van dit gebied."

Euregio houdt de situatie nauwlettend in de gaten. "We zullen ons zeker laten horen als dit tot onwenselijke situaties leidt."

Politiefuik

In Duitsland wordt wisselend gereageerd op de plannen. De deelstaten zijn tevreden, maar de politievakbond is kritisch. Die geeft aan dat er geen menskracht is om alle controles uit te voeren. Daarnaast kunnen controles gemakkelijk worden omzeild, omdat niet bij iedere grensovergang gecontroleerd wordt.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe Duitsland de controles gaat uitvoeren, want de plannen zijn nog niet bekend. Waarschijnlijk is het vergelijkbaar met de tijdelijke controles die het land al uitvoert aan de grens met Polen, Tsjechië en Oostenrijk.

Daar wordt bij drukke grensovergangen een politiefuik opgezet. Auto's die er opvallend uitzien, zoals een busje met veel mannen erin, worden apart gehouden en gecontroleerd. De rest kan gewoon doorrijden.

Bij de controles op de grens met Polen gaat het maar om drie overgangen. Duitsland heeft sinds oktober al 50.000 ongeoorloofde binnenkomsten ontdekt en ook 30.000 mensen geweigerd. Daaruit concludeert het land dat de aanpak effect heeft.