Paralympische kampioenen geridderd en op foto met koning: 'Vierde, dat is in één woord fantastisch'

Onder de paralympiërs bevonden zich twee topsporters die extra in het zonnetje werden gezet. Plat en Tristan Bangma, die beiden op drie verschillende Spelen goud wonnen, werden bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is één categorie hoger dan Ridder.

Tafeltennister Kelly van Zon had die waardering al. Zij won op vier verschillende Spelen goud en werd na de vorige Spelen bevorderd.

"Ik ben denk ik een vrij nuchtere Nederlander, maar dit is wel heel speciaal", zei Plat na afloop over zijn officierstitel. Ook Bangma is vereerd: "Dit voelt schitterend."