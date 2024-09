Bij Verstappen vertrokken topontwerper Newey naar F1-renstal Aston Martin

Topontwerper Adrian Newey gaat in maart 2025 na zijn vertrek bij Red Bull Racing aan de slag bij Aston Martin. Newey wordt in de Formule 1 gezien als een van de beste en meest invloedrijke ontwerpers.

"Zodra Adrian beschikbaar kwam, wisten we dat we dit moesten waarmaken", zegt teambaas Lawrence Stroll in een verklaring. "Onze eerste gesprekken bevestigden dat er een gedeelde wens was om samen te werken aan een unieke kans."

Al aangekondigd

Het vertrek van Newey (65) bij Red Bull was al aangekondigd. Hij werkte negentien jaar bij het team, waar hij een bijdrage had in zeven kampioenschappen, waaronder drie van Max Verstappen. Newey wordt gezien als het genie achter de kampioensauto's van de Nederlandse coureur.

"Hij voelt dat het tijd is om rust te nemen", zei Red Bull Racing-teambaas Christian Horner over het vertrek van de ingenieur. Maar Newey neemt allesbehalve afstand van de sport.

Aston Martin, gesponsord door de Saudische staatsoliemaatschappij Aramco, wordt gezien als een sleeping giant in de Formule 1. Bij het team rijden tweevoudig kampioen Fernando Alonso en Lance Stroll, zoon van de teambaas.