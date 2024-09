Corinthians heeft 340 miljoen euro schuld, omstreden sponsor betaalt salaris Depay

In Brazilië worden na de transfer van Memphis Depay naar Corinthians vraagtekens gezet bij de overgang van de Oranje-international naar de gewezen topclub, die al geruime tijd in verval is. Wat doet een speler met zijn reputatie bij een degradatiekandidaat die kampt met een megaschuld en betalingsachterstanden aan spelers en overig personeel?

Depay is niet de eerste grote naam die het zwart-witte shirt van Corinthians om de schouders draagt. Grote voetballers als Garrincha, Rivellino, Rivaldo, Sócrates, Roberto Carlos en Ronaldo gingen de Nederlander voor.

Corinthians snakt na een aantal magere jaren naar nieuwe successen. De ploeg die zich na Flamengo op de grootste aanhang van Brazilië mag heugen werd in 2000 de eerste FIFA-clubwereldkampioen ooit, door in de finale af te rekenen met Vasco da Gama. Twaalf jaar later werd de club winnaar van het WK voor clubs door in de finale Chelsea met 1-0 te verslaan.

Financieel zwaar weer

Sinds de Braziliaanse landstitel van 2017 won Corinthians geen enkele prijs meer. De club staat momenteel zeventiende in de Campeonato Brasileirão Série A, waaruit de nummers zestien tot en met twintig degraderen. Corinthians verkeert financieel in dusdanig zwaar weer dat ze niet in staat is de salarissen van spelers en personeel tijdig te betalen, zo meldt de Braziliaanse krant Diario de São Paulo.

Corinthians kampte volgens een andere Braziliaanse krant, Gazeta Esportiva, in het eerste kwartaal van 2024 zelfs met een schuld van bijna 340 miljoen euro.