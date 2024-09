Gedupeerde WIA-affaire: 'UWV zei dat ik mij geen zorgen hoefde te maken'

Onrust en onzekerheid, dat is wat de Landelijke Cliëntenraad vooral hoort in reacties van mensen met een WIA-uitkering op het nieuws vorige week dat het UWV mogelijk tienduizenden uitkeringen te hoog of te laag heeft vastgesteld.

De Landelijke Cliëntenraad behartigt de belangen van mensen met een uitkering. "We krijgen veel vragen over de WIA", zegt voorzitter Fatma Koser Kaya. "Mensen weten niet wat het nieuws over verkeerde berekeningen voor hen zou kunnen gaan betekenen."

Anita van den Berg is een van de mensen bij wie het nieuws over de verkeerd berekende uitkeringen hard binnenkwam. Zij raakte in 2016 arbeidsongeschikt. Het UWV maakte in 2020 fouten bij het vaststellen van een aanvullende uitkering toen Van den Berg weer begon te werken en hier recht op had.

"Ik kreeg bijna een jaar lang meer dan honderd euro per maand te veel en heb dat zelf aangeven bij het UWV", vertelt Van den Berg. "Het UWV zei dat het klopte en dat ik mij er geen zorgen over hoefde te maken."