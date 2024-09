Ex-partner die marathonloopster Cheptegei in brand stak ook dood

De ex-partner van de Ugandese marathonloopster Rebecca Cheptegei is in Kenia overleden als gevolg van zijn aanval op haar. Dickson Ndiema overgoot Cheptegei bij een ruzie thuis in Kenia met benzine en stak haar in brand. De atlete raakte zo ernstig gewond dat ze een paar dagen later overleed in het ziekenhuis.

Bij de aanval liep de man zelf ook ernstige brandwonden op. De afgelopen dagen lag hij in het ziekenhuis, waar hij volgens een Keniaanse krant gisteren is overleden.

Kapmes

De vader van Rebecca Cheptegei zei eerder tegen journalisten dat het niet de eerste keer was dat de ex zijn dochter had aangevallen. De fatale aanval, begin vorige week, was toen ze met haar twee kinderen terugkwam van de kerk.

Volgens haar vader heeft Cheptegei nog naar haar zus geroepen om een deken te halen, zodat het vuur kon worden gedoofd. Maar de ex zou haar zus onder bedreiging van een kapmes hebben weggejaagd.

Femicide

Vrouwenmoord komt in Kenia geregeld voor. Volgens Amnesty International zijn er tussen 2016 en 2023 in Kenia meer dan 500 vrouwen vermoord. De meeste vrouwen zijn onder de 35 jaar en worden gedood door hun partner of door bekenden. In januari werd er in meerdere steden in Kenia nog geprotesteerd tegen femicide.

Olympische Spelen

De 33-jarige Rebecca Cheptegei eindigde bij de marathon op de Olympische Spelen op plaats 44. De burgemeester van Parijs zegt dat er als eerbetoon een sportaccommodatie in de Franse hoofdstad naar haar zal worden vernoemd. "Parijs zal haar niet vergeten."