De Groot heeft 'dubbel' gevoel na Paralympische Spelen: 'Niet trots op zilver'

Het is niet zo dat De Groot nu in zak en as zit. Ze heeft een "dubbel gevoel". Naast de ambiance in Parijs heeft ze genoten van de "liefde en aanmoedigingen" die ze "van alle kanten" heeft gekregen na haar verliespartijen. "Wat heel bijzonder is, want dat is misschien iets wat je onderschat als sporter."

De Groot, samen met wielrenner Tristan Bangma vlaggendrager tijdens de sluitingsceremonie, geeft toe dat het ook goed is voor de sport dat ze een keer verliest. "Voor mij is het wat minder", zegt De Groot.