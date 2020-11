Nog zonder bondscoach, maar Oranje basketbalt weer: 'Dit is hun passie'

Behalve het voetbal op het hoogste niveau liggen alle teamsporten stil in Nederland. Op last van het kabinet dat met verscherpte maatregelen kwam om het coronavirus het hoofd te bieden. Maar internationaal blijkt nog altijd veel mogelijk.

Zo kwamen de Nederlandse hockeyploegen de afgelopen weken in actie in de Pro League en staan er voor de nationale basketbalteams binnenkort EK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Een deel van de mannenbasketbalselectie is daarom neergestreken in de Sporthallen Zuid in Amsterdam om samen te trainen.

"En dat voelt wel lekker", zegt basketballer Worthy de Jong, die eind november met Oranje in de daarvoor gecreëerde bubbel van Istanbul in actie gaat komen tegen gastland Turkije en Zweden om deelname aan de Europese titelstrijd af te dwingen. "We hebben in juni voor het laatst getraind met elkaar. Dus we moeten wel heel veel dingen weer opfrissen."

Zonder bondscoach

De blijdschap overheerst dus bij de basketballers. Ze trainen echter zonder bondscoach Maurizio Buscaglia, die nog in Italië is en zich volgende week bij de ploeg meldt. En ook de spelers die in het buitenland nog competitieverplichtingen hebben, ontbreken. Zij sluiten pas op 23 november aan, kort voor de twee duels in Turkije.