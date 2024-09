Griekspoor wil zware tenniszomer achter zich laten: 'Olympische Spelen hakten erin'

De keerzijde: hij werd mede door die trip ziek, waardoor zijn voorbereiding op het nieuwe tennisseizoen werd verstoord. "Ik liep daardoor in het begin van het jaar achter de feiten aan, dat was flink balen."

Is zo'n lucratieve trip het allemaal wel waard, wetende dat het reisschema voor een tennisser veeleisend is? "Ik zou die reis naar Macau weer doen. Als ik die trip had afgeslagen, had ik daar later misschien spijt van gekregen. Het gaat gewoon om bedragen die ik niet kan afslaan. Ik moet in een paar jaar tijd mijn geld verdienen", aldus Griekspoor.

Daar kwam ook nog een ingrijpende wissel in zijn begeleidingsteam bovenop toen hij in januari brak met zijn fysieke trainer. "Dat heeft ook veel met mij gedaan. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan, want ik voel mij fysiek en mentaal zoveel beter. Alleen, mijn beste tennis is er nog niet uitgekomen."

Hij was dit seizoen een aantal keer dicht bij een klapper. Zo bracht hij wereldtoppers Jannik Sinner, de kersverse winnaar van de US Open, en Alexander Zverev aan het wankelen, maar de winst zat er niet in. "Ik zat vooral na die wedstrijd tegen Zverev er flink doorheen, omdat ik zo dicht bij de winst was."