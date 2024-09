Staking om vroegpensioen: geen bus, tram en metro in 3 grote steden

De bussen, metro's en trams in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam rijden deze ochtendspits niet. Tot 08.00 uur staan ze stil, omdat het personeel van HTM, RET en GVB staakt voor het behoud van het vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep.

Buschauffeur Hans Groos is een van de actievoerders. Ook hij wil over een paar jaar vervroegd met pensioen, maar valt met de huidige regeling net buiten de boot.

Op dit moment is er een tijdelijke regeling, die mensen met een zwaar beroep onder voorwaarden in staat stelt drie jaar eerder met pensioen te gaan. Die regeling loopt eind volgend jaar af. "Ik ben 62 en zou ook best graag van zo'n regeling gebruik willen maken", zegt Groos. "Ik heb 35 jaar op de bus gezeten en ook in de tijd dat de stuurbekrachtiging niet zo sterk was. Dus mijn schouders hebben best geleden. Het is allemaal versleten."

En dus staakt hij vanochtend tussen 04.00 en 08.00 uur. "Wij willen gewoon een verbeterde en definitieve regeling zodat mensen wat eerder met pensioen kunnen", zegt Groos.

"Minimaal de helft van de mensen in het stadsvervoer doet zwaar werk", zegt FNV-bestuurder Eric Vermeulen. "Het zijn bijvoorbeeld mensen die onregelmatig werken en met agressiviteit te maken krijgen, zoals tram-, bus-, en metrochauffeurs en conducteurs. Maar ook technische mensen doen fysiek zwaar werk, zoals wielen van trams afhalen", zegt Vermeulen.

Dienstregeling opstarten

Na 08.00 uur gaan de bussen, trams en metro's weer rijden. De vervoersbedrijven waarschuwen dat het daarna nog even duurt voor alles weer volgens dienstregeling rijdt.

"Naar verwachting gaan de eerste metro's tegen 08.30 uur rijden en dan vervolgens bus en tram", zegt een woordvoerder van GVB in Amsterdam tegen persbureau ANP. "We denken de hele ochtend nodig te hebben om weer tot een volwaardige dienstregeling te komen." In Den Haag wordt naar verwachting vanaf 09.30 uur weer volgens dienstregeling gereden, in Rotterdam is dat rond 11.00 uur.

Politie, industrie en zorg

Ook in andere sectoren wordt actiegevoerd. Komende zondag gaat de wedstrijd Ajax-FC Utrecht niet door, omdat politieagenten dan staken voor een definitieve regeling voor een vroegpensioen. Morgen wordt er gestaakt bij de NS en het streekvervoer. De bonden voeren deze week ook actie in de bouw, de industrie, de schoonmaak en de zorg.

Het kabinet zegde eind vorige maand een gesprek toe met de vakbonden en werkgevers over een blijvende vroegpensioenregeling voor mensen met zware beroepen. Eerder zei minister Van Hijum van Sociale Zaken: "Wij zien absoluut het belang van dit onderwerp. Niet iedereen haalt gezond zijn pensioen."