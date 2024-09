Ov-staking voorbij, dienstregeling Den Haag, Rotterdam en Amsterdam opgestart

Het personeel van het stadsvervoer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam heeft vanochtend gestaakt. Tot 08.00 uur reden er geen bussen, metro's en trams. Medewerkers voerden actie voor het behoud van het vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep.

Buschauffeur Hans Groos was een van de actievoerders. Ook hij wil over een paar jaar vervroegd met pensioen, maar valt met de huidige regeling net buiten de boot.

'Schouders versleten'

Op dit moment is er een tijdelijke regeling, die mensen met een zwaar beroep onder voorwaarden in staat stelt drie jaar eerder met pensioen te gaan. Die regeling loopt eind volgend jaar af. "Ik ben 62 en zou ook best graag van zo'n regeling gebruik willen maken", zegt Groos. "Ik heb 35 jaar op de bus gezeten en ook in de tijd dat de stuurbekrachtiging niet zo sterk was. Dus mijn schouders hebben best geleden. Het is allemaal versleten."

En dus staakte hij vanochtend tussen 04.00 en 08.00 uur. "Wij willen gewoon een verbeterde en definitieve regeling zodat mensen wat eerder met pensioen kunnen", zegt Groos.

"Minimaal de helft van de mensen in het stadsvervoer doet zwaar werk", zegt FNV-bestuurder Eric Vermeulen. "Het zijn bijvoorbeeld mensen die onregelmatig werken en met agressiviteit te maken krijgen, zoals tram-, bus-, en metrochauffeurs en conducteurs. Maar ook technische mensen doen fysiek zwaar werk, zoals wielen van trams afhalen", zegt Vermeulen.

Reizigers hadden begrip voor de staking: