Wekdienst 10/9: Staking ov in drie grote steden • Huldiging Paralympiërs

Meer dan dertig jaar na de vliegramp in de Amsterdamse Bijlmer krijgen nabestaanden en andere belangstellenden inzage in archiefstukken over het dodelijke vliegtuigongeluk in 1992.

Een deel van het tot nu toe geheime archief wordt nu openbaar. De stukken zijn vanaf vandaag in het Nationaal Archief in Den Haag te bekijken. Het archief bestaat uit 81 dossiers, vier audio- en zes video-opnamen. 27 van deze dossiers zijn nu openbaar gemaakt. Sommige andere moeten nog wel geheim blijven, of moeten nog van geheime stukken worden gescheiden voor ze openbaar worden.

Vorig jaar diende Kamerlid Pieter Omtzigt (NSC) een motie in, die werd bijna Kamerbreed ondertekend. Omtzigt vindt het onbegrijpelijk dat dertig jaar na de Bijlmerramp nog bijna honderd archiefmappen achter slot en grendel liggen. Volgens hem horen de meeste stukken daar niet thuis. "Het gaat zelfs om de handleiding van de Boeing 747 die gebruikt is. Het is onzin om die geheim te verklaren", zei Omtzigt toen.

