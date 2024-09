Depay (30) zet carrière voort in Brazilië bij degradatiekandidaat Corinthians

Mempis Depay zet zijn carrière voort in Brazilië. De transfervrije spits heeft een contract tot eind 2026 getekend bij Corinthians. De overstap hing al dagen in de lucht en is nu definitief.

De 98-voudig Oranje-international speelde vorig seizoen nog bij Atlético Madrid en had daar een aflopend contract dat mede vanwege blessureleed niet werd verlengd.

Zevenvoudig landskampioen Corinthians doet het niet goed in de Braziliaanse competitie. De club uit São Paulo staat op een zeventiende plek, die aan het einde van het seizoen resulteert in degradatie.

Het is dus mede aan de 30-jarige Depay om degradatie te voorkomen. Eerder deze zomer werd verdediger André Ramalho van PSV ook al transfervrij overgenomen door Corinthians.

Clarence Seedorf is de enige Nederlandse voetballer die Depay voorging in de Braziliaanse Série A, de middenvelder speelde van 2012 tot 2014 voor Botafogo.

Depay en Oranje

Oranje-bondscoach Ronald Koeman heeft Depay niet opgeroepen voor de interlandperiode die nu bezig is, omdat de aanvaller nog geen club had. Depay zat zaterdag in Eindhoven wel op de tribune bij de wedstrijd tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina (5-2).