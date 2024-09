Bejubelde Zirkzee legt lat hoog voor Brobbey: 'Geen extra druk voor Brian'

Koeman wilde hoe dan ook de twee spitsen allebei een duel vanaf het begin zien. Tegen het sterke Duitsland verwacht Koeman meer naar achteren te worden gedwongen dan tegen het mindere Bosnië en Herzegovina. Mede daarop is zijn keuze gebaseerd om vanavond voor Brobbey te kiezen.

Op de counter

"Ik verwacht dat we zeker in de omschakeling ruimtes gaan krijgen en ik denk dat Brian dat nog beter kan dan Joshua", aldus de bondscoach. De Ajacied is net iets sneller dan de aanvaller van Manchester United. "Niet dat Joshua niet snel is, want als spits is hij vrij compleet", voegde Koeman toe.

Op het afgelopen EK speelde Brobbey, die in Duitsland ook kampte met hamstringklachten, welgeteld één minuut, in de verloren halve finale tegen Engeland. De teller staat op drie interlands, waarin hij nog niet scoorde. Na zijn vakantie werd hij bij Ajax rustig gebracht.