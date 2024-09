Drone-aanvallen van Rusland en Oekraïne, vliegvelden Moskou tijdelijk dicht

Het aantal aanvallen met drones lijkt afgelopen tijd toe te nemen. Vorige week stuurde Oekraïne een vergelijkbaar aantal drones naar Rusland. Toen brak onder meer brand uit in een olieraffinaderij.

Aanval op Kyiv

In twee flatgebouwen ten zuidoosten van Moskou is brand ontstaan door de aanval. De gouverneur van de regio Moskou zegt dat door de drone-aanval van Oekraïne een vrouw om het leven is gekomen en dat drie anderen gewond raakten. Zo'n twintig appartementen zijn ontruimd en tientallen mensen moesten worden geëvacueerd.

Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn brokstukken van een drone op een brandstofopslagplaats in de regio Toela terechtgekomen. Daarbij zou niemand gewond zijn geraakt.

Het Oekraïense leger meldde niet veel later een aanval met 46 drones op Kyiv. Daarvan zijn er 38 door de luchtafweer afgeslagen. Ook zegt Oekraïne dat Rusland twee raketten had afgevuurd. Over drones richting Rusland wordt doorgaans niks gezegd, ook nu zegt Oekraïne niks daarover.